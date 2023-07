Mrekulli të vogla: Ndikimi i madh i skulptorit ukrainas në Budapest

Shumica e hungarezëve që udhëtojnë me biçikleta përgjatë lumit në pjesën veriore të Budapestit, një shtyllë guri në fillim të shëtitores së Moskës kalon pa u vënë re. Sa për dijeni, bazamenti kërkon më shumë vëmendje.

Mbi të është një skulpturë me madhësi sa një cigare puro, që përshkruan presidentin rus, Vladimir Putin, dhe anijen fatkeqe Moskva. Luftanija ruse u sfidua nga ushtarët ukrainas në Ishullin e Gjarpërinjve dhe më vonë u fundos.

"Unë kam mundur të prisja me vite që dikush të kryente një porosi për ndonjë skulpturë monumentale. Në vend të kësaj, sa herë që kisha para të mjaftueshme për një apo dy kilogramë bronz, një ide dhe një lokacion të mirë, unë shkoja vetë përpara", thotë ai për Radion Evropa e Lirë.

Ai pretendon se monumentet e vogla të paligjshme në Uzhhorodit, ishin shpesh një përpjekje për t'u dhënë vëmendje figurave historikë vendase, që ishin shpërfillur nga autoritetet sovjetike dhe që Ukraina e pavarur nuk kishte fonde për t'i nderuar me monumente më të mëdha.

Në vitin 2016, Kolodko u zhvendos në Hungari, duke jetuar fillimisht në një apartament të vogël me një dhomë gjumi bashkë me gruan dhe dy vajzat e tij. Kolodko ka trashëgimi hungareze dhe kujton me dashuri udhëtimet e tij të shpeshta që kur ishte fëmijë.