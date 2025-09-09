Çekia me aleatë e shkatërrojnë një rrjet bjellorus të spiunazhit në Evropë

Një rrjet i spiunazhit që po ndërtohej në Evropë nga Bjellorusia është shkatërruar nga shërbimet e inteligjencës së Republikës së Çekisë, Hungarisë dhe Rumanisë, njoftoi agjencia çeke e kundërzbulimit.
Agjencia çeke, e njohur si BIS, tha në një komunikatë të hënën se një ekip agjentësh evropianë zbuloi spiunë të agjencisë bjelloruse të sigurisë, KGB, në disa vende të Evropës.
BIS-i bëri të ditur se mes tyre ishte edhe një ish-zëvendëskryetar i shërbimit moldav të inteligjencës SIS, i cili kishte dorëzuar informacione të klasifikuara tek KGB-ja bjelloruse.
Çekët gjithashtu dëbuan një agjent bjellorus që vepronte nën petkun e një diplomati. Ministria e Jashtme e Çekisë tha të hënën se atij iu dhanë 72 orë kohë për t’u larguar nga Republika Çeke.
Agjencia çeke theksoi se Bjellorusia arriti ta krijojë këtë rrjet për shkak se diplomatët e saj mund të udhëtojnë lirshëm nëpër vendet evropiane.
“Për t’i luftuar me sukses këto aktivitete armiqësore në Evropë, duhet ta kufizojmë lëvizjen e diplomatëve të akredituar nga Rusia dhe Bjellorusia brenda zonës Schengen”, tha në një deklaratë kreu i BIS, Michal Koudelka.
Agjencia nuk dha më shumë hollësi.
Agjencia rumune kundër krimit të organizuar, DIICOT, tha të hënën se kishte ekzekutuar një fletarrestim për një të dyshuar 47-vjeçar nën akuzat për tradhti. I dyshuari më parë kishte mbajtur poste drejtuese brenda SIS-it moldav. Sipas DIICOT-it, ai dyshohet se u kishte zbuluar sekrete shtetërore oficerëve të inteligjencës bjelloruse, të cilat me gjasë “rrezikonin sigurinë kombëtare”.
Agjencia rumune shtoi se, ndërmjet viteve 2024 dhe 2025, i dyshuari moldav - i paidentifikuar - ishte takuar dy herë me spiunë bjellorusë në Budapest, Hungari, dhe ka “dyshime të arsyeshme” se takimet kishin të bënin me “dhënien e udhëzimeve” dhe shkëmbimin e pagesave për shërbimet e ofruara.
Hetimi ndërkombëtar është mbikëqyrur nga agjencia e Bashkimit Evropian për bashkëpunim gjyqësor, Eurojust.
Bjellorusia drejtohet nga presidenti autoritar Alexander Lukashenko, i cili është aleat i ngushtë i presidentit rus, Vladimir Putin.
Lukashenko lejoi që Rusia ta përdorte tokën bjelloruse si bazë për fillimin e pushtimit të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, dhe më vonë pranoi vendosjen e raketave bërthamore taktike ruse.