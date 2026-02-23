Edhe në rigjykim Dushko Arsiq dënohet me 13 vjet burgim për krime lufte

Edhe në procesin e rigjykimit, Gjykata Themelore në Prishtinë e ka dënuar me 13 vjet burgim Dushko Arsiq, i akuzuar për krime lufte kundër popullatës civile.
Trupi gjykues tha se atij do t’i llogaritet koha që ka qëndruar në paraburgim, raporton Betimi për Drejtësi.
Edhe në procesin e parë gjyqësor, Arsiq më 2 shkurt të vitit 2024 u gjet fajtor dhe u dënua po me 13 vjet burgim, por Apeli e ktheu më pas rastin në rigjykim.
Lista Serbe kundërshton aktgjykimin
Lista Serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë që ka mbështetjen e Beogradit, tha se e “dënon ashpër” vendimin e Themelores.
“Ky aktgjykim i trupit gjykues, i përbërë ekskluzivisht nga gjyqtarë të nacionalitetit shqiptar, përbën edhe një dëshmi tjetër të praktikës thellësisht të padrejtë dhe etnikisht të motivuar të sistemit të drejtësisë në institucionet në Prishtinë, që në mënyrë sistematike kanë problem me trajtimin objektiv dhe të drejtë të serbëve në Kosovë dhe Metohi, e veçanërisht ndaj serbëve si Arsiqi, i cili nuk pranoi ta shesë pronën e tij”, u tha në reagimin e kësaj partie.
Avokati i Arsiqit, Nebojsha Vllaiq, më herët kishte pretenduar se klienti i tij ishte akuzuar dhe dënuar për krime lufte sepse ka tentuar ta rikthejë pronën e tij të uzurpuar në territorin e Prishtinës dhe të kthehet në Kosovë.
Ndërkaq, Lista Serbe pretendoi po ashtu gjatë procesit gjyqësor ndaj Arsiqit nuk ka pasur prova “që do të dëshmonin fajësinë e tij”.
Çfarë thuhet në aktakuzë?
Arsiq ishte arrestuar më 8 dhjetor 2021 nën dyshime për krime të kryera në periudhën janar-qershor 1999 në rajonin e Prishtinës.
Aktakuza ndaj tij u ngrit në nëntor të vitit 2022. Në të thuhet se ai kishte marrë pjesë në vrasjen e B.Sh, më 20 prill të vitit 1999 në Butovc të Prishtinës dhe kishte maltretuar fizikisht dhe psiqikisht A.K, atëbotë 15 vjeç.
Arsiq, së bashku me pjesëtarë të tjerë të policisë serbe dhe grupeve paramilitare, në periudhën janar-qershor të vitit 1999, kishte marrë pjesë në dëbimin dhe shpërnguljen e qytetarëve nga Prishtina dhe rrethina, sipas aktakuzës. Aty po ashtu u tha se Arsiq së bashku me një grup tjetër kishin plaçkitur dhe më pas dëmtuar pronat e shqiptarëve, duke ua vënë zjarri.
Arsiq është akuzuar për keqtrajtim të civilëve shqiptarë, plagosje dhe vrasje.
Ai ishte arrestuar në veri të Kosovës dhjetorin e vitit 2022 dhe atëbotë, Zyra e Prokurorisë Speciale nuk kishte dhënë më shumë detaje, duke u thirrur “në ndjeshmërinë e rastit”.
Ai është me origjinë nga Matiqani, që gjendet në periferi të Prishtinës, dhe pas përfundimit të luftës në Kosovë, kishte jetuar në Kralevë të Serbisë, kanë më herët për Radion Evropa e Lirë nga ekipi i tij mbrojtës.
Kohët e fundit, Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur një sërë aktakuzash për krime lufte në Kosovë. Ndërkaq, që nga përfundimi i luftës, dhjetëra persona janë dënuar për këto krime para institucioneve vendore dhe ndërkombëtare.
Fillimisht pas luftës, përkatësisht nga viti 2000 dhe 2008, krimet e luftës në Kosovë u hetuan nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK), ndërsa nga viti 2008, nga Misioni i Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit (EULEX).
Më 2018, EULEX-i ia dorëzoi lëndët organeve vendore të drejtësisë.
Gjatë luftës në Kosovë, nga viti 1998 deri në 1999, janë vrarë më shumë se 13.000 civilë, ndërsa mijëra të tjerë janë zhdukur.
Më shumë se 1.500 persona vazhdojnë të jenë ende të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptarë.