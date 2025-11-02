Dhjetë të lënduar, përfshirë nëntë rëndë, në një sulm me thikë në tren në Angli

Dhjetë njerëz janë plagosur, nëntë prej të cilëve janë në gjendje të rëndë, në një sulm me thikë në një tren për në Londër, njoftuan autoritetet britanike të dielën.
Policia i ka arrestuar dy të dyshuar lidhur me këtë rast.
Policia ishte njoftuar për një emergjencë në bordin e një treni që po udhëtonte midis Donkasterit, një qytet në verilindje të Anglisë, dhe Londrës - një linjë zakonisht e ngarkuar - rreth orës 19:40 mbrëmjen e së shtunës.
Treni u ndal në stacionin Huntingdon në Keimbrixhsher, ku oficerë të armatosur u futën në bord, ndërsa makina policie, ambulanca dhe dy helikopterë mjekësorë mbërritën me shpejtësi në stacionin e qytetit tregtar në lindje të Anglisë.
Deputeti lokal Ben Obese-Jecty tha se nuk kishte parë “asnjëherë një përgjigje kaq të madhe” ndaj një incidenti emergjent, ndërsa ai vetë ndodhej në vendngjarje.
Dhjetë njerëz u dërguan në spital, dhe “nëntë prej tyre besohet se kanë pësuar lëndime që ua rrezikojnë jetën”, tha Policia e Transportit Britanik në një përditësim mëngjesin e së dielës.
Dëshmitarët në tren përshkruan skena kaosi dhe tmerri, teksa një sulmues me një thikë të madhe qëllonte udhëtarët.
Policia britanike tha se i ka arrestuar dy persona në lidhje me incidentin, të cilët janë dërguar në paraburgim, identiteti i të cilëve nuk është bërë i ditur.
Motivi i këtij sulmi me thikë nuk dihet ende.
Policia dhe Qeveria u kanë bërë thirrje qytetarëve të mos spekulojnë për autorët apo arsyet e sulmit.
Ministri i Mbrojtjes John Healey tha të dielën se vlerësimi fillestar është se incidenti ishte “sulm i izoluar”.
“Pra, nuk ka arsye që pjesa tjetër e nesh të mos vazhdojmë jetën normale, të udhëtojmë atje ku kemi nevojë”, tha Healey për Sky News.
Kryeministri Keir Starmer e quajti ngjarjen “të tmerrshme” dhe “thellësisht shqetësuese”.
Krimet me thikë në Angli dhe Uells janë rritur që nga viti 2011, sipas të dhënave zyrtare qeveritare.
Derisa Britania ka disa nga ligjet më të rrepta për armët në botë, vala e dhunës me thika është quajtur “krizë kombëtare” nga Starmer.
Qeveria e tij laburiste ka bërë përpjekje për t’i frenuar ato.
Gati 60.000 thika janë “konfiskuar ose dorëzuar” në Angli dhe Uells, si pjesë e përpjekjeve të Qeverisë për të përgjysmuar krimet me thikë brenda një dekade, tha Ministria e Brendshme të mërkurën.
Një sërë sulmesh të tjera të profilit të lartë kanë tronditur vendin gjatë vitit të fundit, përfshirë vrasjen e tri vajzave në një klasë vallëzimi në Southport në korrik 2024 - një nga sulmet më të rënda me thikë në vite.