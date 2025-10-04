Dhjetëra të plagosur nga sulmi rus në një tren pasagjerësh në Ukrainë

Një dron rus e ka goditur një tren ukrainas pasagjerësh, duke shkaktuar të paktën 30 të plagosur dhe numër të paidentifikuar të vdekurish, teksa Kremlini e vazhdon luftën kundër Ukrainës.
Në disa video të publikuara në rrjetet sociale shihet treni ukrainas me pasagjerë nën flakë dhe tym. Treni ishte duke realizuar linjën e rregullt të udhëtimit prej Kievit për në Shostka, që gjendet në rajonin verilindor të Sumit.
Rusia është duke sulmuar sistematikisht infrastrukturën hekurudhore të Ukrainës, me qëllim të paralizimit të logjistikës, përfshirë transportimin e pajisjeve ushtarake.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky ka thënë përmes rrjeteve sociale se “dhjetëra persona dyshohet të jetë plagosur” derisa guvernatori rajonal, Oleh Hrihorov, ka thënë se po numërohen viktimat.
Zelensky ka thënë se 30 persona janë plagosur, dhe që në mesin e tyre ka edhe fëmijë.
“Ky është terror të cilën bota nuk ka të drejtë ta injorojë. Çdo ditë, Rusia merr jetë njerëzish. Dhe vetëm forca mund ta detyrojë të ndalet. Kemi dëgjuar deklarata të fuqishme prej Evropës dhe Amerikës dhe është koha që të gjitha të bëhen realitet”, ka shkruar Zelensky.
Shefja e Bashkimit Evropian, Ursula von der Leyen, e ka dënuar sulmin.
“Skenat shokuese që dalin prej stacionit hekurudhor të Shostkas shpërfaqin gatishmërinë e Rusisë për t’i shënjestruar civilët”, ka shkruar ajo.
“BE-ja dhe partnerët globalë duhet të rrisin presionin ndaj Rusisë derisa të pranojë paqen afatgjatë”, ka shtuar ajo.
Sulmi ndodh në një kohë kur perspektiva për paqe duket më e largët se kurrë, ndonëse lufta gati shënon katër vjet prej nisjes.
Përpjekjet amerikane për t’i dhënë fund luftës kanë treguar pak rezultat, pasi pozicionet e Ukrainës dhe Rusisë janë shumë të ndryshme.
Presidenti amerikan, Donald Trump nuk ka arritur deri më tani që të organizojë një samit trepalësh apo një takim ballë për ballë mes presidentëve të Rusisë dhe Ukrainës, pasi Moska synon t’iu shmanget takimeve direkte.
Presidenti rus, Vladimir Putin e quan luftën “operacion special ushtarak” për të çmilitarizuar Ukrainën.
Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë, duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra.
Si pasojë e luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.