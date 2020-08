Dilemat rreth pandemisë: Sa është i sigurt udhëtimi?

Hoti tha se sa i përket udhëtimeve me aeroplan, Aeroporti i Prishtinës ka bërë pjesën e vet të udhëzimeve në Manualin për mbrojtje nga përhapja e sëmundjes, COVID-19, që shkakton koronavirusi dhe ka udhëzuar udhëtarët që të mbajnë distancën gjatë kontrolleve, ka udhëzuar sesi të sillen brenda aeroplanit, pra duke bartur maska dhe të zbatojnë me përpikëri rekomandimet që i ka dhënë personeli përgjegjës për mbikëqyrje të udhëtimeve.

Në kohën e pandemisë nuk ka siguri absolute për asnjë lloj udhëtimi, por nëse zbatohen masat e rekomanduara nga organizatat e specializuara për shëndetin publik, ato rrisin shkallën e sigurisë, thotë për Radio Evropa e Lirë, Faik Hoti, drejtor i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, njëherësh kontribuues i Manualit kundër përhapjes së infeksionit me COVID-19.

Sa është i sigurt udhëtimi me autobus në kohë pandemie ?

Hoti thotë se sa u përket udhëtimeve lokale me autobus, është rekomanduar që transporti publik të punojë me kapacitete të përgjysmuara dhe të ketë udhëtarë vetëm 50 për qind. Sipas tij, këto masa janë të gjeneralizuara që lidhen me maskën, distancën dhe higjienën dhe vlejnë për të gjitha kategoritë e personave që udhëtojnë.