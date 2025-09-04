Shërbimet e Google-it jashtë funksionit në një pjesë të Evropës, përfshirë Kosovën

Disa shërbime të gjigantit Google, përfshirë platformën YouTube, nuk kanë qenë të qasshme në Kosovë dhe disa pjesë tjera të Evropës në paraditen e së enjtes.
Edhe kompania IPKO, e cila ofron shërbime të telekomunikimit në Kosovë, i ka njoftuar klientët e saj se kompania Google po përjeton ndërprerje.
Asociacioni për Liri të Shprehjes, që monitoron censurën lokale në internet në Turqi, ka thënë se shërbimet janë ndërprerë prej orës 10:00.
Autoritete turke kanë thënë se kanë kërkuar raport teknik nga kompania Google për të mësuar më shumë.