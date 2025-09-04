Ndërlidhjet

Shërbimet e Google-it jashtë funksionit në një pjesë të Evropës, përfshirë Kosovën

Logoja e kompanisë Google.

Disa shërbime të gjigantit Google, përfshirë platformën YouTube, nuk kanë qenë të qasshme në Kosovë dhe disa pjesë tjera të Evropës në paraditen e së enjtes.

Edhe kompania IPKO, e cila ofron shërbime të telekomunikimit në Kosovë, i ka njoftuar klientët e saj se kompania Google po përjeton ndërprerje.

Asociacioni për Liri të Shprehjes, që monitoron censurën lokale në internet në Turqi, ka thënë se shërbimet janë ndërprerë prej orës 10:00.

Autoritete turke kanë thënë se kanë kërkuar raport teknik nga kompania Google për të mësuar më shumë.

