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Si po sulmojnë dronët ukrainas thellë brenda Rusisë

Si po sulmojnë dronët ukrainas thellë brenda Rusisë
Bashkëngjite
Si po sulmojnë dronët ukrainas thellë brenda Rusisë

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

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Fushata në zgjerim e Ukrainës e sulmeve me dronë me rreze të mesme veprimi po i jep mundësi që të godasë gjithnjë e më thellë asetet ushtarake ruse prapa vijave të frontit, thonë operatorët e fluturakeve. Një njësit ukrainas që komandon dronët FP-2, që janë të aftë të bartin mbi 100 kilogramë eksplozivë, shpjegoi për Radion Evropa e Lirë se si shënjojnë sistemet e mbrojtjes ajrore, pozicionet ushtarake dhe qendrat logjistike, duke e detyruar Rusinë që të zhvendosë burime për të mbrojtur qendra thellë brenda territorit të saj. (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Arben Hoti)

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