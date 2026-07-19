Pas humbjes së gjymtyrëve, “etja për liri” e shtyn veteranin ukrainas drejt rikuperimit
Ushtari ukrainas, Artem, i humbi të dyja duart gjatë luftimeve afër Pokrovskës, një fshat në vijën kufitare në rajonin e Dnipropetrovskut. Rikuperimi për të ka nënkuptuar që të mësohet sërish se si t’i kryejë aktivitetet ditore - nga veshja apo puna në kompjuter. Me mbështetjen e gruas së tij, Veronika, Artemi tani ndan historinë e tij të rehabilitimit përmes rrjeteve sociale. (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Ibrahim Berisha)
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