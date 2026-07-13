Kamerat e avancuara në institucionet publike: Sa larg shkon mbikëqyrja?
Kamerat e sigurisë gjenden thuajse në çdo institucion publik në Kosovë. Por, disa prej tyre kanë aftësi shumë më të avancuara sesa thjesht regjistrimi i videos. Hulumtimi i Radios Evropa e Lirë zbulon se disa institucione kanë blerë ose kanë kërkuar sisteme që mund të incizojnë zërin, të njohin fytyrat dhe të analizojnë lëvizjet e njerëzve. Çfarë lejon ligji dhe çfarë rreziku paraqesin këto teknologji?
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