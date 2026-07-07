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Kujt i jep Serbia para për rindërtimin e shkollave, shtëpive dhe spitaleve në Kosovë?

Kujt i jep Serbia para për rindërtimin e shkollave, shtëpive dhe spitaleve në Kosovë? Kujt i jep Serbia para për rindërtimin e shkollave, shtëpive dhe spitaleve në Kosovë?
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Kujt i jep Serbia para për rindërtimin e shkollave, shtëpive dhe spitaleve në Kosovë?

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Kompania “Rad 028”, në pronësi të Radulle Steviqit - i sanksionuar nga Shtetet e Bashkuara dhe i akuzuar nga autoritetet e Kosovës për përfshirje në sulmin e armatosur në Banjskë - vazhdon të fitojë kontrata milionëshe nga institucionet e Serbisë për projekte ndërtimore në zonat me shumicë serbe në Kosovë. Kjo ndodh edhe pse Radio Evropa e Lirë konstatoi se kompania nuk operon në adresën ku figuron e regjistruar në sistemin serb.

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