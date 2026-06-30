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A ka dorë Irani në protestat në Tiranë?

A ka dorë Irani në protestat në Tiranë? A ka dorë Irani në protestat në Tiranë?
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A ka dorë Irani në protestat në Tiranë?

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Protestat në Tiranë po përshkallëzohen mes akuzash për ndikim iranian. Kryeministri Edi Rama ka identifikuar publikisht dy persona si të dyshuar për lidhje me Teheranin, ndërsa aktivistët e protestës i kanë hedhur poshtë këto pretendime, duke kërkuar prova konkrete. Çfarë qëndron pas dyshimeve dhe pse Shqipëria mbetet veçanërisht e ndjeshme ndaj ndikimit iranian?

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