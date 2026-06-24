Himni që nuk këndohet: Pse i Bosnjës, Kosovës dhe Spanjës nuk kanë tekst?
Kur këndohet himni i Bosnje e Hercegovinës, lojtarët shpesh qëndrojnë në heshtje, jo në shenjë proteste, por sepse himni nuk ka tekst. Arsyeja lidhet me ndarjet politike dhe etnike të pasluftës. Por, Bosnja nuk është rasti i vetëm në rajon: edhe Kosova, që nga shpallja e pavarësisë më 2008, ka një himn zyrtar pa fjalë, të zgjedhur si simbol i karakterit shumetnik të shtetit. Në Evropë, edhe Spanja është ndër vendet e pakta me himn instrumental. Por, ndryshe nga Kosova dhe Bosnja, rasti i saj lidhet më shumë me historinë e himnit sesa me ndarjet e brendshme politike.
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3 qershor 2026
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