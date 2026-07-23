Institucioni u mbyll, paga vazhdoi: Si përfitoi mijëra euro ministrja serbe?
Para se të emërohej ministre në Qeverinë e Serbisë në vitin 2025, Snezhana Paunoviq merrte pagë si deputete dhe si drejtoreshë e Institucionit Farmaceutik Pejë në Kosovë. Por, ky institucion u shua zyrtarisht që në vitin 2021, me vendim të Qeverisë së Serbisë. Kërkesën për fshirjen e tij nga regjistri e dorëzoi vetë Paunoviq, tregojnë dokumentet e analizuara nga Radio Evropa e Lirë. Megjithatë, ajo vazhdoi të paguhej si drejtoreshë edhe pas mbylljes së institucionit. Gjatë 11 vjetëve në krye të tij, Paunoviq përfitoi rreth 146 mijë euro nga buxheti i shtetit të Serbisë.
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