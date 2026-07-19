Si funksionojnë agjentët “njëpërdorimësh” të Rusisë?
Dy persona të arrestuar në Serbi, të cilët dyshohet se planifikonin sabotime në Gjermani, kanë rikthyer vëmendjen te një metodë që shërbimet evropiane të sigurisë e lidhin me inteligjencën ruse: rekrutimin e njerëzve për misione të vetme, shpesh përmes Telegramit. Kush janë këta agjentë “njëpërdorimësh” dhe si funksionon ky model?
Përmbajtja
-
-
-
-
6 korrik 2026
Kontrolli që trazoi industrinë e qumështit
-
30 qershor 2026
A ka dorë Irani në protestat në Tiranë?
-
29 qershor 2026
Kosova në udhëkryq: Gazi amerikan apo qymyri?