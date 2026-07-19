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Si funksionojnë agjentët “njëpërdorimësh” të Rusisë?

Si funksionojnë agjentët “njëpërdorimësh” të Rusisë? Si funksionojnë agjentët “njëpërdorimësh” të Rusisë?
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Si funksionojnë agjentët “njëpërdorimësh” të Rusisë?

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Dy persona të arrestuar në Serbi, të cilët dyshohet se planifikonin sabotime në Gjermani, kanë rikthyer vëmendjen te një metodë që shërbimet evropiane të sigurisë e lidhin me inteligjencën ruse: rekrutimin e njerëzve për misione të vetme, shpesh përmes Telegramit. Kush janë këta agjentë “njëpërdorimësh” dhe si funksionon ky model?

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