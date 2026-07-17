Çfarë pret SHBA-ja për të nisur Dialogun Strategjik me Kosovën?
Shtetet e Bashkuara thonë se mbeten të përkushtuara ndaj Kosovës, por Dialogu Strategjik nuk do të nisë derisa të krijohen "kushtet e duhura". Çfarë nënkupton kjo, pse procesi mbetet i pezulluar dhe cilat janë pritjet e Uashingtonit ndaj Prishtinës? Ish-ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, jep disa përgjigje.
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