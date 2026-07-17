Ndërlidhjet

Rajonet
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Video

Çfarë pret SHBA-ja për të nisur Dialogun Strategjik me Kosovën?

Çfarë pret SHBA-ja për të nisur Dialogun Strategjik me Kosovën?
Bashkëngjite
Çfarë pret SHBA-ja për të nisur Dialogun Strategjik me Kosovën?

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:01:41 0:00

Shtetet e Bashkuara thonë se mbeten të përkushtuara ndaj Kosovës, por Dialogu Strategjik nuk do të nisë derisa të krijohen "kushtet e duhura". Çfarë nënkupton kjo, pse procesi mbetet i pezulluar dhe cilat janë pritjet e Uashingtonit ndaj Prishtinës? Ish-ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, jep disa përgjigje.

Përmbajtja

Më shumë
XS
SM
MD
LG