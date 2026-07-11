Djemtë e vrarë jetojnë në ëndrrat e një nëne nga Srebrenica
Aisha Omeroviq humbi dy djemtë e saj dhe edhe 40 anëtarë të familjes në gjenocidin në Srebrenicë. Para 24 vjetësh, ajo u kthye në vendin ku u vranë të afërmit e saj. Më shumë se tri dekada më vonë, ajo flet për humbjen, kujtimet dhe jetën pas gjenocidit. (Përgatitën: Xhenana Karabegoviq dhe Miran Jellenek)
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