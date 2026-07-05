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Brenda qendrës komanduese ukrainase të sulmeve me dronë ndaj Rusisë

Brenda qendrës komanduese ukrainase të sulmeve me dronë ndaj Rusisë
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Brenda qendrës komanduese ukrainase të sulmeve me dronë ndaj Rusisë

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Operatorët ukrainas të dronëve, nga Brigada K-2, po përdorin dronë sulmues me rreze të mesme veprimi për të goditur logjistikën, mbrojtjen ajrore dhe automjetet ushtarake ruse prapa vijave të frontit. Radio Evropa e Lirë vizitoi qendrën komanduese të këtij njësiti, në rajonin Donjeck të Ukrainës, për të parë se si planifikohen dhe kryhen operacionet. (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Ibrahim Berisha)

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