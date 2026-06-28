Rruga e rrezikshme malore sjell jetë të re për fshatin kirgiz
Në rajonin e largët të Kirgizisë, Batken, vendësit thonë se njerëzit dhe kuajt kanë gjetur vdekjen duke kaluar nëpër rrugën e vetme që çon drejt fshatit Zardali. Tani, kjo rrugë po zgjerohet, me efekt transformuese për rajonin: banorët po ndërtojnë shtëpi të reja dhe bujtina, teksa ka plane për ndërtimin e një hidrocentrali të vogël. (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Mahir Elshani)
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