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Rruga e rrezikshme malore sjell jetë të re për fshatin kirgiz

Rruga e rrezikshme malore sjell jetë të re për fshatin kirgiz Rruga e rrezikshme malore sjell jetë të re për fshatin kirgiz
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Rruga e rrezikshme malore sjell jetë të re për fshatin kirgiz

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Në rajonin e largët të Kirgizisë, Batken, vendësit thonë se njerëzit dhe kuajt kanë gjetur vdekjen duke kaluar nëpër rrugën e vetme që çon drejt fshatit Zardali. Tani, kjo rrugë po zgjerohet, me efekt transformuese për rajonin: banorët po ndërtojnë shtëpi të reja dhe bujtina, teksa ka plane për ndërtimin e një hidrocentrali të vogël. (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Mahir Elshani)

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