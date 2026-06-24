Ai theu heshtjen. Burra të tjerë morën guxim
Ramadan Nishori për dy dekada jetoi nën ankthin që i shkaktoi krimi i kryer ndaj tij gjatë luftës në Kosovë, në vitin 1998. Frika nga stigma dhe paragjykimet e mbajtën të heshtur për vite të tëra - deri në vitin 2025, kur ai vendosi të fliste publikisht dhe u bë burri i parë shqiptar nga Kosova që rrëfeu hapur se kishte qenë viktimë e dhunës seksuale gjatë luftës. Por, rrëfimi i tij nuk mbeti vetëm një akt personal kuraje. Ai u shndërrua në një pikë kthese për të tjerët.
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