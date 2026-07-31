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27 vjet pas Reçakut, një gjyq që nuk i bind të mbijetuarit e masakrës

27 vjet pas Reçakut, një gjyq që nuk i bind të mbijetuarit e masakrës
Bashkëngjite
27 vjet pas Reçakut, një gjyq që nuk i bind të mbijetuarit e masakrës

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Një gjykim në mungesë nisi të premten në Gjykatën e Prishtinës kundër 21 personave të akuzuar për Masakrën e Reçakut - një ngjarje që ndihmoi në nxitjen e ndërhyrjes ndërkombëtare për t'i dhënë fund luftës së viteve 1998-'99 në Kosovë. Prokurorët i akuzojnë ata se gjatë një operacioni të forcave policore serbe gjatë luftës së viteve 1998-‘99, i vranë 42 civilë në Reçak të Shtimes, rreth 30 kilometra larg kryeqytetit Prishtinë. Një i mbijetuar i masakrës dyshon se ky lloj gjykimi do të sjellë drejtësi.

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