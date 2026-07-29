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Wilson: Serbisë nuk i duhet leja e Trumpit për të hequr qafe aksionet ruse në NIS

Wilson: Serbisë nuk i duhet leja e Trumpit për të hequr qafe aksionet ruse në NIS Wilson: Serbisë nuk i duhet leja e Trumpit për të hequr qafe aksionet ruse në NIS
Bashkëngjite
Wilson: Serbisë nuk i duhet leja e Trumpit për të hequr qafe aksionet ruse në NIS

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Kongresisti republikan, Joe Wilson, thotë se Serbia duhet të ndalojë blerjen e energjisë ruse dhe të distancohet nga Moska, Pekini dhe Teherani nëse dëshiron të integrohet plotësisht në institucionet perëndimore. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Wilson thotë se negociatat për uljen e varësisë së Serbisë nga nafta ruse “nuk janë të mjaftueshme”, duke vlerësuar se Beogradi mund të veprojë në mënyrë të njëanshme. Wilson është sponsor i një rezolute në Kongres, me të cilën propozohet që sesioni vjetor i Asamblesë Parlamentare të OSBE-së në vitin 2027 të mbahet në SHBA, në vend në Serbi.

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