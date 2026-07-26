Me shtimin e të plagosurve, Ukraina ndërton industrinë e saj të protezave
Ndërsa numri i të plagosurve në fushëbetejë vazhdon të rritet si pasojë e luftës që zgjat prej vitesh, kompanitë ukrainase po përpiqen t’i përgjigjen kërkesës gjithnjë e më të madhe për gjymtyrë protetike. Një prej tyre, Allbionics, prodhon proteza të avancuara, të cilat, sipas kompanisë, janë të krahasueshme me ato të prodhuara jashtë vendit. Me mbështetjen e Qeverisë së Ukrainës dhe donatorëve privatë, kompania ua ofron këto proteza pacientëve pa asnjë kosto. (Përgatitën: Valona Tela dhe Ibrahim Berisha)
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