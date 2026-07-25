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Në vijën e frontit të luftës me dronë të Ukrainës

Në vijën e frontit të luftës me dronë të Ukrainës
Bashkëngjite
Në vijën e frontit të luftës me dronë të Ukrainës

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

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Njësitet ukrainase për pengimin e dronëve po punojnë pa pushim për të ndalur dronët vëzhgues dhe sulmues rusë që i afrohen Kramatorskut, qytet në vijën e frontit. Radio Evropa e Lirë e kaloi një natë së bashku me një ekip që mbron qiellin, teksa sulmet ajrore po intensifikohen. (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Ibrahim Berisha)

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