Në vijën e frontit të luftës me dronë të Ukrainës
Njësitet ukrainase për pengimin e dronëve po punojnë pa pushim për të ndalur dronët vëzhgues dhe sulmues rusë që i afrohen Kramatorskut, qytet në vijën e frontit. Radio Evropa e Lirë e kaloi një natë së bashku me një ekip që mbron qiellin, teksa sulmet ajrore po intensifikohen. (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Ibrahim Berisha)
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