Ndërlidhjet

Rajonet
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Video

Dyshimet për varrezë masive ngjallin shpresën për “grupin e intelektualëve të Mitrovicës”

Dyshimet për varrezë masive ngjallin shpresën për “grupin e intelektualëve të Mitrovicës”
Bashkëngjite
Dyshimet për varrezë masive ngjallin shpresën për “grupin e intelektualëve të Mitrovicës”

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:02:12 0:00

Në fshatin Kalludër të Zubin Potokut në veri të Kosovës, autoritetet janë duke vazhduar gërmimet për mbetje të dyshuara mortore të të zhdukurve nga lufta e fundit. Familjarë të një grupi shqiptarësh, për të cilët besohet se mund të jenë varrosur aty, thonë se presin me ankth përfundimin e gërmimeve.

Preferoje REL-in në Google

Përmbajtja

Më shumë
XS
SM
MD
LG