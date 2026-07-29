Dyshimet për varrezë masive ngjallin shpresën për “grupin e intelektualëve të Mitrovicës”
Në fshatin Kalludër të Zubin Potokut në veri të Kosovës, autoritetet janë duke vazhduar gërmimet për mbetje të dyshuara mortore të të zhdukurve nga lufta e fundit. Familjarë të një grupi shqiptarësh, për të cilët besohet se mund të jenë varrosur aty, thonë se presin me ankth përfundimin e gërmimeve.
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