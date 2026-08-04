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“Gjueti njerëzish”: Droni rus ndjek shitësin në treg

“Gjueti njerëzish”: Droni rus ndjek shitësin në treg “Gjueti njerëzish”: Droni rus ndjek shitësin në treg
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“Gjueti njerëzish”: Droni rus ndjek shitësin në treg

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Policia Kombëtare ukrainase ka publikuar një video që, sipas saj, shfaq një dron rus duke ndjekur dhe duke sulmuar një burrë që shiste mallra në një treg në qytetin e Hersonit. Shitësi 52-vjeçar mbijetoi, por pësoi traumë nga shpërthimi, tronditje, dhe plagë nga copëzat e predhës, sipas autoriteteve. Taktika e terrorit është quajtur “gjueti njerëzish”, ku banorët ndiqen nga dronët që lëshojnë bomba vdekjeprurëse. Zyrtarët ukrainas të zbatimit të ligjit po e dokumentojnë këtë incident si një tjetër krim lufte, i kryer nga Rusia. KUJDES: Përmbajtja mund të jetë shqetësuese për disa shikues! (Përgatiti: Mahir Elshani)

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