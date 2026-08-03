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Gjimnastja 10-vjeçare ukrainase fiton medalje të artë pasi humbi këmbën nga sulmi rus

Gjimnastja 10-vjeçare ukrainase fiton medalje të artë pasi humbi këmbën nga sulmi rus Gjimnastja 10-vjeçare ukrainase fiton medalje të artë pasi humbi këmbën nga sulmi rus
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Gjimnastja 10-vjeçare ukrainase fiton medalje të artë pasi humbi këmbën nga sulmi rus

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Më 2022, Oleksandra Paskal humbi këmbën e saj, pas një sulmi raketor rus në rajonin ukrainas të Odesës. Ajo ishte vetëm gjashtëvjeçare. Pas shumë muajsh rehabilitimi intensiv, ajo mësoi të ecë me protezë – dhe bëri një kthim të jashtëzakonshëm në disiplinën e gjimnastikës ritmike. Oleksandra së voni fitoi një medalje të artë në një garë të mbajtur në Rumani. (Përgatiti: Ibrahim Berisha)

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