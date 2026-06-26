Ndërlidhjet

Rajonet
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Video

Si hollohet uraniumi?

Si hollohet uraniumi? Si hollohet uraniumi?
Bashkëngjite
Si hollohet uraniumi?

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:03:44 0:00

Në vitet 1990, shkencëtarët amerikanë dhe rusë realizuan një nga manovrat më të mëdha në historinë bërthamore: e shndërruan uraniumin e pasuruar për armë në material që nuk mund të përdorej më për prodhimin e një bombe. Tani, Shtetet e Bashkuara dhe Irani po përpiqen ta përsërisin këtë histori. Sipas planit të ri 60-ditor për paqe, Irani ka pranuar të hollojë rezervat e tij aktuale të uraniumit. Por, si mund të “hollohet” një metal radioaktiv? Nuk është aq e thjeshtë sa t’i shtosh ujë.

Përmbajtja

Më shumë
XS
SM
MD
LG