Si hollohet uraniumi?
Në vitet 1990, shkencëtarët amerikanë dhe rusë realizuan një nga manovrat më të mëdha në historinë bërthamore: e shndërruan uraniumin e pasuruar për armë në material që nuk mund të përdorej më për prodhimin e një bombe. Tani, Shtetet e Bashkuara dhe Irani po përpiqen ta përsërisin këtë histori. Sipas planit të ri 60-ditor për paqe, Irani ka pranuar të hollojë rezervat e tij aktuale të uraniumit. Por, si mund të “hollohet” një metal radioaktiv? Nuk është aq e thjeshtë sa t’i shtosh ujë.
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