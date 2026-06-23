Talibanët i shkatërrojnë telefonat e mençur teksa kufizimet thellohen në Afganistan
Talibanët kanë filluar ta kufizojnë përdorimin e telefonave të mençur për punonjësit e Qeverisë, megjithëse urdhri duket se zbatohet në mënyrë të pabarabartë në të gjithë vendin. Në disa zona, thuhet se janë shënjestruar edhe pajisjet e civilëve, duke ngjallur shqetësim se ndalimi mund të zgjerohet përfundimisht në mbarë vendin. (Përgatitën: Ekrem Idrizi dhe Mahir Elshani)
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