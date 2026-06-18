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Dronët ukrainas godasin rafinerinë kryesore të naftës në Moskë

Dronët ukrainas godasin rafinerinë kryesore të naftës në Moskë Dronët ukrainas godasin rafinerinë kryesore të naftës në Moskë
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Dronët ukrainas godasin rafinerinë kryesore të naftës në Moskë

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Disa dronë ukrainas goditën një rafineri nafte në Moskë, mëngjesin e 18 qershorit. Sipas zyrtarëve rusë, ky ishte sulmi i dytë ndaj furnizuesit më të madh të karburantit në rajonin e kryeqytetit rus, brenda kësaj jave. Sulme u raportuan edhe në rajonet ruse Rostov dhe Belgorod. Së paku 16 persona u plagosën, sipas autoriteteve. (Përgatiti: Mahir Elshani)

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