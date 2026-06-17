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Irani eksporton naftë përmes Hormuzit për herë të parë pas dy muajsh

Irani eksporton naftë përmes Hormuzit për herë të parë pas dy muajsh Irani eksporton naftë përmes Hormuzit për herë të parë pas dy muajsh
Bashkëngjite
Irani eksporton naftë përmes Hormuzit për herë të parë pas dy muajsh

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Dërgesat e para të naftës së papërpunuar iraniane në dy muaj janë nisur nga Ngushtica e Hormuzit, sipas firmës për gjurmimin e anijeve, TankerTrackers.com. Kjo ndodhi vetëm disa ditë para se zyrtarë të lartë iranianë dhe amerikanë pritet të nënshkruajnë një marrëveshje fillestare në Zvicër, që ka për qëllim përfundimin e luftës mes dy vendeve. Duke përdorur imazhe satelitore dhe të dhëna të transportit, TankerTrackers tha se ka verifikuar eksportet e para të naftës të Iranit që prej vënies së një bllokade detare nga Shtetet e Bashkuara dy muaj më parë. (Përgatiti: Mahir Elshani)

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