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Kosova gati për më pak ushtarë të huaj

Kosova gati për më pak ushtarë të huaj
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Kosova gati për më pak ushtarë të huaj

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Në vitin 1999, NATO u vendos në Kosovë për të garantuar sigurinë në terren, pas një konflikti që kishte shembur rendin ekzistues. Në më shumë se dy dekada, misioni u reduktua gradualisht, në linjë me normalizimin e situatës. Një reduktim i ri paralajmërohet për vitin e ardhshëm, por, ndryshe nga më parë, ai vjen në një kohë pasigurish dhe debatesh për praninë amerikane. (Realizimi: Mahir Elshani)

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