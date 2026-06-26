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Katër të akuzuar, tre skenarë

Katër të akuzuar, tre skenarë
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Katër të akuzuar, tre skenarë

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Lirues, dënues apo i përzier? Skenarët për aktgjykimin ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së mbeten të hapur. Por, sipas njohësve të drejtësisë ndërkombëtare dhe Ballkanit, aktgjykimi ndaj tyre nuk do të jetë fundi i debatit. Përkundrazi, ai mund të hapë një kapitull të ri në betejën për mënyrën se si do të interpretohet lufta e Kosovës dhe trashëgimia e saj. (Realizimi: Mahir Elshani)

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