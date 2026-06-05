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A e zgjidh vota e 7 qershorit krizën politike në Kosovë?

A e zgjidh vota e 7 qershorit krizën politike në Kosovë?
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A e zgjidh vota e 7 qershorit krizën politike në Kosovë?

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Më 7 qershor, Kosova voton sërish - për herë të tretë brenda më pak se një viti e gjysmë. Në lojë, kësaj radhe, nuk është vetëm pushteti, por edhe vetë aftësia e shtetit për të dalë nga kriza. Pas dy palë zgjedhjeve që nuk prodhuan stabilitet, vendi përballet me tre skenarë të mundshëm, sipas analistëve: përqendrim pushteti te Lëvizja Vetëvendosje, kompromis i detyruar, ose vazhdim i bllokadës. (Realizimi: Mahir Elshani)

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