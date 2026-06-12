Më pak SHBA në Ballkan, më shumë rrezik?
Në një kohë kur prioritetet strategjike të Shteteve të Bashkuara po zhvendosen, Ballkani Perëndimor po përballet me një realitet të ri: një Amerikë më pak të pranishme dhe më pak të gatshme për të luajtur rolin tradicional të garantuesit të sigurisë dhe stabilitetit. Qasja e re, e fokusuar më shumë në partneritete ekonomike dhe “pronësi lokale”, ngre pyetjen nëse rajoni është gati të mbajë më shumë përgjegjësi mbi supet e veta - dhe çfarë ndodh nëse nuk është. (Realizimi: Mahir Elshani)
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