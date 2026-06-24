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NATO-ja vëzhgon me shqetësim të madh garnizonet e reja të Rusisë

NATO-ja vëzhgon me shqetësim të madh garnizonet e reja të Rusisë NATO-ja vëzhgon me shqetësim të madh garnizonet e reja të Rusisë
Bashkëngjite
NATO-ja vëzhgon me shqetësim të madh garnizonet e reja të Rusisë

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Rusia thuhet të ketë zhvilluar infrastrukturë të re ushtarake pranë kufirit të saj me Finlandën, anëtare e NATO-s, ku mund të strehohen mijëra ushtarë rusë. Baza e re në Novaja Vilga, e vendosur rreth 170 kilometra larg kufirit të Rusisë me NATO-n, po vëzhgohet nga afër në Finlandë dhe në gjithë rajonin e Detit Baltik, ndërkohë që Moska po e rrit praninë ushtarake në këtë pjesë. (Përgatitën: Ekrem Idrizi dhe Rrahman Osmani)

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