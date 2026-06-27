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“Vajzat ende po këndojnë”: Muzikantët iranianë i kundërpërgjigjen dënimit me fshikullima

“Vajzat ende po këndojnë”: Muzikantët iranianë i kundërpërgjigjen dënimit me fshikullima “Vajzat ende po këndojnë”: Muzikantët iranianë i kundërpërgjigjen dënimit me fshikullima
Bashkëngjite
“Vajzat ende po këndojnë”: Muzikantët iranianë i kundërpërgjigjen dënimit me fshikullima

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Irani dënoi këngëtaren Parastoo Ahmadi me 74 goditje me kamxhik pasi këndoi një këngë pa e vendosur hixhabin, por ky dënim mund ta bëjë më të vështirë mbytjen e zërave të grave, sipas muzikantëve. Hana Kamkar, këngëtare iraniane në mërgim, tha për Radion Farda, shërbimin në gjuhën persiane të Radios Evropa e Lirë, se gratë dhe vajzat po vazhdojnë të këndojnë në Iran, pavarësisht ndalimit që të performojnë të vetme në skenë, kodit të veshjes dhe presionit prej vitesh. Ajo tha se performanca e Ahmadit pa shami në koncertin virtual ishte një akt sfidues, që amplifikoi vështirësitë e iranianëve në skenën globale. (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Mahir Elshani)

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