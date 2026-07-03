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Teksa Irani përgatit varrim madhështor për Khamenein, shumë njerëz e kujtojnë si lider brutal

Teksa Irani përgatit varrim madhështor për Khamenein, shumë njerëz e kujtojnë si lider brutal Teksa Irani përgatit varrim madhështor për Khamenein, shumë njerëz e kujtojnë si lider brutal
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Teksa Irani përgatit varrim madhështor për Khamenein, shumë njerëz e kujtojnë si lider brutal

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Qeveria iraniane po përgatit një ceremoni disaditore mortore për udhëheqësin e ndjerë suprem, Ali Khamenei, i cili u vra në sulmet amerikane dhe izraelite në muajin shkurt. Por, shumë iranianë nuk po e vajtojnë humbjen e tij. Përkundrazi, ata po shprehin reagime të përziera ndaj vdekjes së një njeriu që udhëhoqi një regjim teokratik shtypës. (Përgatitën: Ekrem Idrizi dhe Mahir Elshani)

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