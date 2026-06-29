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"Të gjithë kanë frikë": Ukrainasit nën kërcënimin e dronëve rusë

"Të gjithë kanë frikë": Ukrainasit nën kërcënimin e dronëve rusë "Të gjithë kanë frikë": Ukrainasit nën kërcënimin e dronëve rusë
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"Të gjithë kanë frikë": Ukrainasit nën kërcënimin e dronëve rusë

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Në një vendbanim afër Zaporizhjës, në juglindje të Ukrainës, banorët thonë se zonat civile, që dikur konsideroheshin të sigurta, tani po sulmohen nga dronët rusë. Autoritetet lokale kanë kufizuar linjat e transportit publik, kanë shtuar patrullat policore dhe kanë instaluar rrjeta kundër dronëve në zonat me trafik të lartë, në përpjekje për të mbrojtur banorët teksa kryejnë aktivitetet e tyre të përditshme.

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