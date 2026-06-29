"Të gjithë kanë frikë": Ukrainasit nën kërcënimin e dronëve rusë
Në një vendbanim afër Zaporizhjës, në juglindje të Ukrainës, banorët thonë se zonat civile, që dikur konsideroheshin të sigurta, tani po sulmohen nga dronët rusë. Autoritetet lokale kanë kufizuar linjat e transportit publik, kanë shtuar patrullat policore dhe kanë instaluar rrjeta kundër dronëve në zonat me trafik të lartë, në përpjekje për të mbrojtur banorët teksa kryejnë aktivitetet e tyre të përditshme.
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