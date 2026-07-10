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Përleshje fizike në pompat e derivateve në Rusi mes krizës me karburante

Përleshje fizike në pompat e derivateve në Rusi mes krizës me karburante Përleshje fizike në pompat e derivateve në Rusi mes krizës me karburante
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Përleshje fizike në pompat e derivateve në Rusi mes krizës me karburante

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Kriza me karburante në Rusi po shkakton tensione që po shpërthejnë në pompa të derivateve në mbarë vendin. Sulmet e vazhdueshme ukrainase ndaj rafinerive të naftës dhe ndërtesave të energjisë kanë shkaktuar mungesë karburantesh në mbarë Rusinë. Përdoruesit e rrjeteve sociale kanë shpërndarë video të përleshjeve fizike mes njerëzve që presin për orë të tëra në radhë për t’u furnizuar me karburante. (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Mahir Elshani)

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