Përleshje fizike në pompat e derivateve në Rusi mes krizës me karburante
Kriza me karburante në Rusi po shkakton tensione që po shpërthejnë në pompa të derivateve në mbarë vendin. Sulmet e vazhdueshme ukrainase ndaj rafinerive të naftës dhe ndërtesave të energjisë kanë shkaktuar mungesë karburantesh në mbarë Rusinë. Përdoruesit e rrjeteve sociale kanë shpërndarë video të përleshjeve fizike mes njerëzve që presin për orë të tëra në radhë për t’u furnizuar me karburante. (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Mahir Elshani)
Përmbajtja
-
9 korrik 2026
Trump në samitin e NATO-s: Putin “do marrëveshje”
-
8 korrik 2026
Trump: Bisedimet me Iranin janë “humbje kohe”
-
-
6 korrik 2026
Kontrolli që trazoi industrinë e qumështit
-
-