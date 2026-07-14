Trump: SHBA-ja do të bëhet “Roja e Hormuzit”, me tarifë 20% për anijet
Presidenti amerikan, Donald Trump, tha se Shtetet e Bashkuara synojnë të bllokojnë anijet iraniane në Ngushticën e Hormuzit dhe të vendosin tarifa për anijet e vendeve të tjera, si kompensim për garantimin e sigurisë në këtë rrugë ujore. Deklarata erdhi pas një vale të re sulmesh ajrore mes SHBA-së dhe Iranit. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ish-ambasadori amerikan në Katar, Tim Davis, tha se një aranzhim i tillë do të ishte vështirë të mbahej për një kohë të gjatë dhe, njëkohësisht, i papërballueshëm për aleatët e SHBA-së në rajonin e Gjirit. (Përgatitën: Valona Tela dhe Ibrahim Berisha)
Përmbajtja
-
-
13 korrik 2026
Pas sulmeve amerikane ndaj Iranit, vendet e Gjirit në alarm
-
11 korrik 2026
Djemtë e vrarë jetojnë në ëndrrat e një nëne nga Srebrenica
-
-
9 korrik 2026
Trump në samitin e NATO-s: Putin “do marrëveshje”
-
8 korrik 2026
Trump: Bisedimet me Iranin janë “humbje kohe”