Si po e përdorin rusët e sanksionuar një derë të pasme për të hyrë në Evropë
Këtë vit, Serbia u ka dhënë shtetësi katër herë më shumë rusëve sesa qytetarëve të të gjitha kombësive të tjera së bashku, disa prej të cilëve ishin nën sanksione ndërkombëtare, sipas një analize të Radios Evropa e Lirë. Kjo përbën sinjal alarmi për Bashkimin Evropian. Meqenëse Serbia gëzon regjim pa viza me BE-në, këta pasaporta ua mundësojnë individëve të sanksionuar qasjen e lirë në Evropë.
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3 qershor 2026
Pse po protestohet për Zvërnecin?
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