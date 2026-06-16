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Si po e përdorin rusët e sanksionuar një derë të pasme për të hyrë në Evropë

Si po e përdorin rusët e sanksionuar një derë të pasme për të hyrë në Evropë Si po e përdorin rusët e sanksionuar një derë të pasme për të hyrë në Evropë
Bashkëngjite
Si po e përdorin rusët e sanksionuar një derë të pasme për të hyrë në Evropë

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Këtë vit, Serbia u ka dhënë shtetësi katër herë më shumë rusëve sesa qytetarëve të të gjitha kombësive të tjera së bashku, disa prej të cilëve ishin nën sanksione ndërkombëtare, sipas një analize të Radios Evropa e Lirë. Kjo përbën sinjal alarmi për Bashkimin Evropian. Meqenëse Serbia gëzon regjim pa viza me BE-në, këta pasaporta ua mundësojnë individëve të sanksionuar qasjen e lirë në Evropë.

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