Dy të vrarë dhe dy të plagosur në Gjilan, i dyshuari në arrati

Dy njerëz janë vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur të dielën pasdite në Gjilan, ndërsa dorasi i dyshuar ndodhet në arrati.
Lajmi u konfirmua për Radion Evropa e Lirë nga zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani.
Ai tha se rasti ka ndodhur në rrugën “Ibrahim Rugova” rreth orës 12:30.
“Në këtë rast, mjeku kujdestar e ka konstatuar vdekjen e dy personave, dyshohet se edhe dy persona të tjerë janë plagosur dhe u është ofruar ndihmë në qendrën emergjente këtu në Gjilan”, tha ai.
Nuk është e qartë se cilat kanë mundur të jenë motivet e kësaj vrasjeje.
Më vonë, policia bëri të ditur se i dyshuari është Mefail Shkodra nga Gjilani, duke e publikuar një fotografi të tij në Facebook, ku u kërkoi ndihmë dhe bashkëpunim qytetarëve në kapjen e tij.
“Drejtoria Rajonale në Gjilan kërkon nga qytetarët dhe mediat që kushdo që ka informacion për vendndodhjen e personit në foton e bashkëngjitur, të lajmërojë Policinë e Kosovës në stacionin më të afërt policor apo përmes aplikacionit digjital ‘Lajmëro Policinë’, e-mail: info@kosovopolice.com, si dhe në numrat kujdestarë: 192; 038 508 07001”, thuhet në njoftim.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet relevante dhe prokurori i shtetit, theksoi Hashani.
Ai tha se autoritetet kanë nisur hetimet për këtë rast “të rëndë”.