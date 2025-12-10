Dyshja e REL-it shpërblehet me çmim vjetor nga AGK-ja

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) e ka shpërblyer me çmim dyshen e Shërbimit të Kosovës të Radios Evropa e Lirë (REL), Sandra Cvektoviq dhe Arben Hoti, gjatë ndarjes së Çmimeve Vjetore të Gazetarisë 2025, në Prishtinë, në mbrëmjen e 10 dhjetorit.
Gazetarja Cvektoviq dhe kameramani Hoti e kanë fituar Çmimin për Raportimin e Ndjeshëm ndaj Konfliktit dhe Ballafaqimin me të Kaluarën.
Ata u shpërblyen për videon e tyre, "Shtrirja e autoritetit në veri: Për dikë gëzim, për të tjerë sfidë dhe vështirësi" – e publikuar më 23 dhjetor 2024.
Videoja flet për hapat e vazhdueshëm të Kosovës për të shtrirë autoritetin e institucioneve të saj në pjesën veriore, përfshirë heqjen nga qarkullimi të targave serbe, ndalimin e dinarit e deri te shtimi i pranisë së policisë dhe ndikimin e tyre tek serbët lokalë dhe shqiptarët e kthyer në shtëpitë e tyre në veri 25 vjet pas luftës.
