Nga Oxfordi e Johns Hopkinsi, Egzoni kthehet për ta zhvilluar arsimin në Kosovë

Egzon Gashi ishte vetëm gjashtëmuajsh, kur familja e tij migroi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me një shqipe të rrjedhshme, Egzoni flet për lidhjen e tij të ngushtë me Kosovën, që u forcua edhe më shumë kur i vdiq babai. Pas përvojave si student në universitetet prestigjioze, Oxford dhe Johns Hopkins, Egzoni u kthye në Kosovë, gjashtë vjet më parë, dhe themeloi organizatën “Teach for Kosova”, me mision ngritjen e cilësisë së arsimit. Përtej vështirësive, Egzoni thotë se motivi është më i madh se sfidat. Pavarësisht mirënjohjes për atë se çfarë i ofroi Amerika, ai thotë se nuk e mendon kthimin atje.