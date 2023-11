Musk shan reklamuesit që u larguan nga X për shkak të antisemitizmit

Pronari i rrjetit social X, Elon Musk, u tha "pirdhuni" reklamuesve që u larguan nga platforma që më herët njihej si Twitter, për shkak të përmbajtjes antisemitike.

Këto deklarata ofenduese ai i bërë gjatë një interviste të dhënë më 29 nëntor në samitin e New York Times, DealBook.

Musk përsëriti se i vjen keq që ka publikuar postimin më 15 nëntor në X, ku ai thoshte se pajtohej me postimet kundër hebrenjve.

Që atëherë, Musk është përballur me kritika të shumta, pasi ai u pajtua me një përdorues të X, i cili në mënyrë të rreme pretendoi se hebrenjtë po nxisnin urrejtje ndaj njerëzve të bardhë.

Në postimin e tij, Musk tha se përdoruesi, i cili kishte bërë referencë për teorinë e konspiracionin të “Zëvendësimit të Madh”, po thoshte të vërtetën.

Më 29 nëntor, Musk tha se u kishte dhënë në duar “një armë të mbushur” si kundërshtarëve, por edhe personave që kanë pikëpamje antisemitike, duke e përshkruar postimin e tij si gjënë më të keqe që ka bërë sa i përket postimeve online.

Musk, njëherësh shefi ekzekutiv i Teslas, tha se ideja që ai paraqiti ishte antisemitike dhe reklamuesit që u larguan nga X, nuk duhet të mendojnë se mund ta shantazhojnë atë.

“Nëse dikush do të tentojë të më shantazhoj; me reklama, të më shantazhojë me para? Pirdhuni”, tha ai.

“Pirdhuni. A është e qartë? Shpresoj që është. Bob, nëse je në audiencë”, shtoi ai, që me gjasë iu referua Robert Iger, shefit ekzekutiv të Walt Disney që largoi reklamat në X.

Më herët, Iger kishte folur në po të njëjtën ngjarje dhe tha se Dinsje ishte larguar nga X pas postimit të Musk, që tha se “nuk ishte pozitive për ne”.

Musk pretendoi se ai vetë ka bërë më shumë për mjedisin, përmes kompanisë Tesla, sesa kushdo tjetër në botë, pasi Tesla ka shitje masive të makinave elektrike.

“Do të ishte e drejtë ta them që si lider i kompanisë, unë kam bërë më shumë për mjedisin se kushdo, se secili njeri në Tokë”.

Deklaratat e Musk erdhën në po të njëjtën ditë që lideri në Senatin amerikan, Chuck Schumer, paralajmëroi për rritjen e antisemitizmit që nga nisja e luftës midis Izraelit dhe Hamasit – grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian.

Schumer tha se situata me antisemitizmin ka arritur në një pikë, që sipas tij, kërcënon sigurinë e hebrenjve në mbarë botën dhe të armen e Izraelit.

Kur Musk kishte bërë postimin antisemitik më 15 nëntor, Shtëpia e Bardhë kishte reaguar duke e cilësuar si “promovim të antisemitizmit dhe urrejtjes racore”.

Ndryshe, teoria konspirative e “Zëvendësimit të Madh” pretendon në mënyrë të rreme se hebrenjtë dhe të majtët po projektojnë zëvendësimin etnik dhe kulturor të popullatës të bardhë me emigrantë jo të bardhë, duke argumentuar se diçka e tillë çon në një “gjenocid ndaj të bardhëve”.

Pas postimit në X të Musk, kompani të mëdha amerikane, përfshirë Walt Disney, Warner Bros Discovery dhe Comcast, larguan reklamat e tyre nga ky rrjet social, që është në pronësi të miliarderit Musk. Ata kishin thënë se postimi kishte mbështetur nazizmin.

Kjo platformë sociale javën e kaluar ngriti padi ndaj Media Matters për shpifje.