Erdogan viziton Serbinë

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan ka nisur vizitën e tij dy ditore në Serbi. Ai u mirëprit me ceremoni shtetërore nga presidenti serbm Aleksandar Vuçiq. Së bashku me Erdoganin, në Serbi ka ardhur edhe një delegacion prej 185 liderëve të biznesit, të cilët do të zhvillojnë bisedime që në fokus kanë marrëdhëniet biznesore dhe ekonomike mes dy shteteve. Përfshirja e mundshme e Turqisë në projektin e gazit natyral dhe ndërtimi i autostradës Beograd-Sarajevë, do të jenë po ashtu tema të diskutimit. Erdogani po ashtu mund të flasë edhe për mbylljen e shkollave dhe organizatave joqeveritare që kanë lidhje me klerikun turk, Fethullah Gulen.