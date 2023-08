Fëmijët që lypin para në rrugë: Të abuzuar nga prindërit, të shtyrë nga varfëria

Sipas Kodit Penal në Kosovë, “kushdo që merr pjesë në trafikimin e njerëzve dënohet me gjobë dhe me burgim prej pesë deri në dymbëdhjetë vjet”.

Megjithatë, Murati sqaron se sipas legjislacioneve në Kosovë, kur fëmijët detyrohen të dalin në rrugë për të kërkuar lëmoshë nga vetë prindërit e tyre, atëherë akuzohen me veprën penale për keqtrajtim të fëmijës.



E për këtë vepër penale dënimi është më i ulët. Sipas Kodit Penal, nëse fëmija detyrohet nga prindi të kryejë punë të papërshtatshme apo të kërkojë lëmoshë, prindi dënohet me gjobë dhe me burgim prej një deri në pesë vjet.



Në raportin e Departamentit amerikan të Shtetit mbi trafikimin e njerëzve, klasifikimi i këtyre veprave si “neglizhencë apo abuzim nga prindërit” dhe jo trafikim me njerëz, theksohet si njëra ndër kriteret që Kosova nuk e ka përmbushur për t’u listuar në mesin e vendeve që po e luftojnë më së miri trafikimin me njerëz.