Anibar me “Dashni” sjell 160 filma të animuar në Pejë

No media source currently available

Nga 17 korriku Peja është nikoqire e Festivalit Ndërkombëtar të Filmit të Animuar, Anibar. Edicioni i 14-të i Anibar-it vjen me moton “Dashni”. Deri më 23 korrik do të shfaqen 160 filma të animuar, 138 nga ta në kategori garuese. Filmat e përzgjedhur janë nga 36 vende të botës, ndërsa përgjatë javës do të mbahen edhe shumë aktivitete të tjera, si panele diskutimi, ekspozita, punëtori, etj.Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, Edona Shala, koordinatore për media nga Anibar, sjell më shumë detaje.